César Combina e Iván Olivera rompen alianza política

Luego de la elección del presidente la Asociación de Municipalidades de Junín quedó evidenciado el rompimiento de la alianza política entre Iván Olivera, alcalde de Satipo y el líder de Caminemos Juntos por Junín, César Combina.

La postulación del burgomestre de la selva no fue apoyada por Combina quien decidió darle su respaldo a Cruger Miranda, alcalde distrital de Yanacancha. Durante el evento casi no hubo trato entre ambos políticos pero a la hora de hablar todo quedó claro.

“Hay que priorizar las obras para el pueblo. Aquí hay que dejar la mezquindad política, la inclinación política, en beneficio de nuestro pueblo”, dijo en referencia a la posición de César Combina. “Ya acabó la campaña política, estamos en época de gobernar y hay que hacer las cosas bien”, añadió.

Por último, respecto a la decisión de Combina de no apoyarlo detalló: “Respetamos la opinión que ellos tengan. Yo considero que cada uno tiene la iniciativa de apoyar a cualquiera que él considere conveniente pero a mí no me afecta en nada”, culminó.

Por su parte, Combina evitó el enfrentamiento pero inició su declaración subrayando que Olivera nunca perteneció a su movimiento. “El señor Iván Olivera fue un invitado en nuestro movimiento”, explicó y dijo que nunca a tenpia influencia sobre la gestión de Satipo. “Cada uno ha tomado sus decisiones a nivel de gestión, de administración de contrataciones y también de reuniones y convocatorias”, indicó el político.

SIN PROVINCIA. Combina se queda sin la única autoridad provincial que tenía su movimiento en toda la región. Solo le quedan distritos.