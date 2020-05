Chanchamayo: Le extirpan con éxito tumor que le invadió cerebro, boca y nariz

Médicos del Hospital Regional Docente Julio César Demarini Caro de Chanchamayo, salvaron la vida de una paciente de 62 años, procedente de la región San Martín, al extirparle un tumor que invadió su cerebro, boca y nariz.

Detalles. Ángel Viera Dosil, especialista de Otorrinolaringología de dicho nosocomio, explicó que la paciente tenía una lesión crónica que ocupaba la zona de la faringe y le provocaba un cuadro obstructivo nasal que le impedía respirar por la nariz. “Esta situación provocó que la boca de la mujer esté ocupada causando además cefalea, trastornos auditivos, dolores en los oídos y mucha dificultad para comer. Estuvo a base de sopas, dietas blandas porque no podía masticar”, subrayó.

“Ante esta situación teníamos el soporte de los estudios anteriores del Hospital Carrión y Loayza de Lima, gracias al tomógrafo del hospital detallamos con precisión la localización y se procedió a la intervención quirúrgica” , agregó el galeno.

La paciente, Genara García Hernández, procedente de la región San Martín que llegó a Huancayo en busca de ayuda para su caso, pero tras su diagnóstico fue referida a Lima por la complicación. “Estuve más de un año con este problema, no podía comer, respirar, era desesperante estar en estas condiciones porque no había mejoría alguna”, contó la mujer, que iba a ser hospitalizada en Lima pero no pudo por la emergencia del COVID-19.