Un hombre del volante que realizaba el servicio de transporte de pasajeros en la ruta Pichari - Puerto Ene, en la selva central, desapareció luego de brindar carrera a unos supuestos ingenieros hacia la provincia de Churcampa en Huancavelica.

Dos mis soles, fue el monto que convenció a Ever Jhon simón Muñoz (34), para que acepte una carrera (servicio de transporte público) a un grupo de ingenieros desde Huancayo hacia Churcampa . Los contratistas le dieron 500 soles en depósito y otros 500 soles en efectivo como inicial para este trato, el resto se lo darían al retorno.

La última llamada

El pasado lunes 7 de diciembre. Un sujeto de estatura media, delgado, que usaba una chompa amarilla, mascarilla y gorro, fue el que subió a la camioneta Toyota Hilux de placa W3t-890, buscando la carrera, con la promesa de retornar la misma noche de aquel día.

“Cerca de las 5:40 de la tarde del lunes me llamó mi esposo, me dijo que no fueron a Churcampa y que estaba en Chonta. No sé si presagiaba o se dio cuenta de algo, pero me pidió que mi hermano lo rastreara por GPS. Desde entonces ya no sé nada de él ”, señaló la esposa Sara Egoavil.

El chip del celular del transportista fue encontrado en una cuneta pluvial en Chonta el jueves 10 de diciembre por sus propios familiares. Sin embargo él (Ever) y su camioneta siguen sin dar rastro alguno.

La denuncia está a cargo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo. Cualquier información puede hacerlo saber al número de celular 931 965 040.