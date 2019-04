Cien policías resguardan seguridad en Semana Santa de Chanchamayo

Síguenos en Facebook

Cien efectivos de la Policía de Carreteras de los destacamentos de La Merced Chanchamayo, Palca Tarma, Río Negro, Satipo, San Luis de Shuaro, en 17 unidades motorizadas se mantienen en alerta máxima para dar seguridad a los turistas y visitantes que llegan a selva central.

El comandante PNP Alex Cabanillas manifestó que se han instalado puntos de emergencia para el auxilio inmediato de los ocasionales pasajeros y la distribución de trípticos donde se oriente que deben hacer los turistas antes del viaje, como asegurar puertas y ventanas de sus viviendas, cerrar la llave de luz, agua y gas, revisar sus unidades motorizadas y durante el viaje no manejar cansado, no hablar por celular mientras maneja, respetar las señales de transito, no contar dinero frente a extraños y si tiene problemas mecánicos y personales solicitar el auxilio policial.