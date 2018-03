Cierran local y en menos de un día, dueños reabren con damas de compañia

Síguenos en Facebook y YouTube

Fueron a verificar que los locales clausurados un día anterior no estuviesen funcionando y las autoridades descubrieron que el video pub “Oxígeno” atendía con normalidad.

3 locales fueron cerrados por falta de certificado de Defensa Civil.

Con el apoyo de los serenos de Huancayo, el ejecutor coactivo Efraín Remuzgo, ingresó al local del jirón Ayacucho N° 339, donde encontraron a 8 mujeres que prestarían el servicio de damas de compañía y 4 parroquianos, quienes fueron desalojados para hacer cumplir con la clausura.

“A pesar de ser clausurado un día anterior por no contar con certificado de Defensa Civil, los propietarios no hicieron caso y atendían con normalidad, tras un seguimiento, pudimos constatar la infracción y se cerró el local”, indicó Remuzgo. En el operativo realizado por el Área de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Huancayo, se multó al video pub por no cumplir con la clausura .

Si persisten en atender, será clausurado definitivamente con el soldado de las puertas y multas. Asimismo, el Centro Comercial “Sol de Oro”, del jirón Atahualpa, Centro Comercial “Sider Perú” en el jirón Angaraes y el hostal “La Poderosa”, del jirón Mantaro, fueron clausurados por no contar con el certificado de Defensa Civil.