Cinco personas terminan intoxicadas por comer cebiche con chaufa

Síguenos en Facebook

Cinco personas resultaron intoxicadadas por comer cebiche con chaufa en un puesto ambulante en la plaza de Mito en Concepción.

Los afectados habían acudido al lugar donde se desarrollaba una fiesta patronal en honor a la Virgen de la Asunción y comieron en el puesto ambulante de una vendedora.

Todo ocurrió el último domingo, luego de consumir la merienda, al promediar las 13 horas, los afectados presentaban dolores estomacales, náuseas y vómitos y empezaban a desvanecerse. Es por ello que fueron evacuados al centro de salud de Concepción, donde los identificaron como Edward Esteban Pérez (22), Wendoli Núñez Salas (23), Lucía Rivera Salas (30), Keislin Yulia Murga Huaman (26) y su hija D.P.M de cinco años, quienes fueron diagnosticados con una intoxicación alimentaria.

HOSPITALIZADOS. Los médicos internaron a los pacientes el domingo por la noche y procedieron a suministrarles suero y tratamiento antibiótico a fin de aliviar los síntomas de la intoxicación.

Los policías de la comisaría de Orcotuna concurrieron al centro de salud a verificar la atención a los pacientes. En una cama del centro de salud de Concepción, Lucía Rivera Salas dio su dramático testimonio.

“Hemos comido chaufa con cebiche, cuando de pronto nos dieron vómitos y se me adormecía el cuerpo, tenía un dolor intenso, pensé que iba a pasar, pero ya no podía más, mi esposo me llevó al centro de salud y me quedé hospitalizada, recuerdo que el huevo del arroz chaufa estaba medio extraño y aún así comimos, pido que la municipalidad verifique y realice una inspección a los vendedores ambulantes”, demandó la mujer convaleciente. El médico del centro de salud, Jesús Rivas dijo que cuatro personas fueron dadas de alta y una continuaba hospitalizada.

OTRO CASO. Hace unas semanas en el distrito de El Tambo, 9 personas se intoxicaron con cebiche, una de las víctimas murió.