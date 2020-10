Perú Libre, el partido de Vladimir Cerrón, presentará hoy a sus candidatos a la presidencia y al Congreso. En la región Junín terminaron por imponerse –o los impusieron- personajes del círculo más cercano a Cerrón, casi todos ex funcionarios durante los pocos meses que gobernó la región Junín.

El candidato presidencial será el ex dirigente del Sutep, Pedro Castillo, vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

Con el número 1 postularía Waldemar Cerrón, el hermano de Vladimir, quien en las últimas elecciones obtuvo poco más de 34 mil votos en Junín . La presencia del hermano en dos elecciones consecutivas y liderando la plancha congresal pone en duda la veracidad de sus elecciones internas.

El círculo más cercano

Con el número 2 estará Silvana Robles, la dentista que también estuvo en las elecciones extraordinarias y cuyas fotos en su cuenta de Facebook evidencian su cercanía al líder de Perú Libre.

Los tres siguientes son ex funcionarios del Gobierno Regional que trabajaron como brazo derecho del ex gobernador. Con el número tres postularía Eduardo Bendezú, el abogado investigado por presunta corrupción; con el número 4, Jackeline Flores, ex gerenta de Infraestructura del GRJ y gerenta municipal de Huancayo. De ambos cargos salió por razones que nunca se aclararon.

Finalmente, el 5 lugar podrían postular la ex directora de hospital Carrión Gabriela Vites o el médico Víctor Hugo Untiveros. Vites salió del cargo luego de mostrar sus diferencias con el actual goberador Fernando Orihuela.