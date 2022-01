Las entrevistas que dio el ex ministro Ciro Gálvez, a tres medios de comunicación señalando presuntos actos de corrupción e irregularidades al interior del Ministerio de Cultura, le ha costado que esta entidad le mande una carta notarial, por lo que éste al considerar este hecho como una campaña de acoso y hostigamiento judicial, ha decido pedir garantías personales porque ve en peligro su integridad.

El exministro de Cultura Ciro Gálvez Herrera, ha recibido el 10 de enero pasado, una carta notarial de parte del ministerio firmada por el Secretario General, Luis Fernando Meza Farfán, donde se señala: “Me dirijo a usted para manifestarle el malestar general del Ministerio de Cultura como institución por encontrar afectado su honor y el de sus colaboradores por el accionar difamatorio que usted a manifestado en diversas oportunidades a lo largo de los últimos meses”.

Las presuntas declaraciones difamatorias que menciona el Mincul, se habrían realizado la primera en el programa del periodista de Willax Tv ,Beto Ortiz, el día 15 de octubre de 2021. La segunda en el diario Expreso, el 22 de noviembre de 2021, y la tercera refieren en Lima Gris, con fecha 05 de febrero del 2022, esta última no se habría ni realizado aún.

“El secretario general me ha mandado una carta notarial para que me abstenga de hacer declaraciones difamatorias ante la prensa, yo cuando salí del cargo respondí a la prensa que he encontrado actos de corrupción y he entregado el informe final de mi ejercicio al Presidente de la República, por razones que causa extrañeza ese informe final no ha sido difundido, ni informado a la ciudadanía” dijo el líder del partido político Runa

" Yo no voy a doblar el brazo, si alguien viene agredirme y me ataca, voy a defenderme, voy a pedir garantías porque si esto me esta pasando, a cuantas personas no les estará pasando creo que en este asunto todos los ciudadanos debemos cerrar filas, todos los ciudadanos que nos consideramos honestos” refirió el ex ministro.