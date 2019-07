Colegio estatal y municipio se disputan un terreno de acceso en Huamancaca

Síguenos en Facebook

Más de un centenar de padres de familia de la institución educativa Héroes de la Breña de Huamancaca Chico en Chupaca, realizaron una faena para completar de cerrar el cerco perimétrico colindante que tiene este plantel con la Municipalidad Distrital de Huamancaca Chico.

DIFERENCIAS. En gestiones anteriores, los padres de familia del colegio y las autoridades ediles convivían sin problemas utilizando este espacio en el límite del jirón Los Comuneros y la intersección de 28 de Julio. Sin embargo, para esta nueva gestión los del plantel aseguran que este acceso, es cerrado por la municipalidad luego que se les reclamara por usar como garaje del carro compactador de basura.

“El alcalde está guardando el carro recolector con basura incluida en este espacio a pesar que tenemos el comedor escolar al lado”, dijo la directora del colegio Blanca Nolasco León.

Por su parte, una de las madres de familia denunció que las autoridades ediles cerraron el ingreso con candados, acto que no permitió que su hijo reciba un traslado oportuno, por no tener acceso vehicular. “Mi hijo se accidentó y no podíamos ayudarlo porque las puertas se cerraron”, señaló, Norma Pérez Sánchez.

Autoridades. Por su lado, el primer regidor de la Municipalidad de Huamancaca Chico, señaló que este terreno pertenece a la comuna distrital. “Ya presentamos los documentos para que nos otorguen la titularidad de este predio”, manifestó la autoridad Antonio Arteaga.

Por otro lado, sobre el uso del terreno como garaje para el carro recolector de basura con residuos en su interior, la autoridad distrital indicó que se planteó buscar otro espacio para este fin, con el fin de no contaminar ambientes cerca de los escolares.

FAENA. En un día los padres de familia lograron levantar una pared de material noble que cierra el acceso a la comuna.