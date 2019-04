​Comerciante defiende a colega de feminicidio y ella termina herida

Síguenos en Facebook

Olga Sanchez Sulcaray (40), terminó con varios cortes el brazo izquierdo, hematomas en la cabeza y el rostro y otras heridas, luego que fuera atacada con una botella rota, en el local de recepciones ubicado en la avenida Ocopilla 580, Huancayo; donde se realizaba el cumpleaños de su colega comerciante del Mercado Modelo. Según la agraviada, la pelea empezó cuando la cumpleañera y su pareja comenzaron a discutir. “El hombre le empezó a golpear con una banca y la dejó inconsciente. Ella estaba con su bebita de seis meses. Me metí por defender a la bebe y ahí se fue contra mí. Me hincó, me decía ‘Muérete, muérete’. Me dio patadas y se fue”, contó.

12 puntos fueron necesarios para suturar las heridas de la vendedora de frutas.

Cuando eran casi la 01:30 de la madrugada, la hija de Olga, Jackeline Rojas la halló en un charco de sangre. Junto a los serenos y policías la llevaron al hospital Carrión y luego a la comisaría de Huancayo, donde ella denunció a Jean Carlos Moscoso Guillermo por intento de homicidio.

“Mi mamá vende fruta y ahora no puede ni caminar, somos dos hijos que dependemos de ella. Queremos que ese hombre vaya preso porque incluso nos han dicho que ya estuvo en la cárcel y ahora está no habido”, dijo.