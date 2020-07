Con ataúdes, camas y balones vacíos protestan médicos de la región Junín

Escrito por Carmen Ramos

Con los balones de oxígeno vacíos, ataúdes y hasta con las camas nuevas de cuidados intensivos que no usan los pacientes con coronavirus. Así es como protestaron los médicos, enfermeras, técnicos y obstetras en las puertas de los hospitales en el día del paro regional convocado en la región Junín. “No más muertes por falta de presupuesto”, era el grito unánime.

“Nuestra indignación e impotencia es porque nosotros tenemos camas, monitores, 10 ventiladores mecánicos listos, pero no se pueden usar porque no tenemos el recurso humano para atender a los pacientes y necesitan un equipo especializado de profesionales, somos muy pocos, atendemos a 9 pacientes cuando podríamos atender a 28, dijo la médico emergencióloga, Patricia Munive, en el hospital Covid-19 ubicado en El Tambo. Acotó que tienen que permanecer 24 horas con pacientes muy graves, que llegan para ser conectados a un ventilador mecánico y a duras penas dos a tres pacientes están saliendo de la situación crítica que los aqueja.

En el hospital Carrión, las enfermeras no pudieron contener el llanto de impotencia, ante la cantidad de pacientes que llegan al hospital en busca de una cama.

“Una se siente impotente de ver a tantos enfermos, encima nos maldicen, nosotros no tenemos la culpa que anden en la calle sin protección y que hagan fiestas sin ninguna precaución cuando estamos en pandemia”, reclamó entre lágrimas la enfermera Silvia Oré. Mientras que Isabel Pachas, mencionó que tienen que atender 24 ininterrumpidas, porque no hay suficientes equipos de protección personal. Además el hospital Carrión tiene más de 100 pacientes y ya no hay espacio.

En el hospital El Carmen, que no recibe presupuesto por la pandemia, se han registrado varios contagios, ya que las gestantes llegan con el virus. “Esto ya se nos va de las manos, las gestantes llegan contagiadas por el virus, han ‘caído’ los jefes de Ginecología, Pediatría, un anestesiólogo, enfermeras, técnicos. Qué vamos a hacer. Todos se contagian, ya no tenemos espacio, tampoco hay mascarillas. Tenemos que comprar con nuestro dinero, este hospital está olvidado”, afirmó la directora del hospital Rosa Cervera Aguilar.

En el centro de salud La Libertad, el personal de salud colocó cintas negras y se ataron las manos, para evidenciar cómo están en el primer nivel de atención ante el desborde de pacientes que llegan en busca de atención.