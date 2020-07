Con bombas lacrimógenas policías repelen protesta de músicos en Huancayo

Escrito por Carmen Ramos

Con bombas lacrimógenas fueron reprimidos ayer un centenar de músicos que salieron a protestar por la crisis que afrontan durante la pandemia. Ellos sufren ante la imposibilidad de trabajar y llevar el pan para mantener a sus familias. Cuatro de sus integrantes fueron detenidos y trasladados a la comisaría.

“Queremos decirle al Ministro de Cultura, que hace 4 meses no tenemos ingresos, no tenemos dinero para comer, no hay trabajo para nosotros, si tan solo nos permitieran laborar respetando los protocolos otra sería nuestra realidad, el decreto de urgencia que destina 50 millones de soles para atender a los artistas, solo favorece a un grupo y no llega al músico del pueblo, por eso vamos a seguir en la lucha, somos profesionales de la música, pedimos la libertad para nuestros colegas”, increpó el dirigente del gremio de Artistas MúsicosUnidos en Huancayo, Prieto Marín.

Una vez que dejaron de hablar, los policías de la Unidad de Servicios Especiales hicieron un cordón y avanzaban para dispersarlos. Además, lanzaron bombas de gas pimienta, que generó la irritación en los ojos de los protestantes y de algunas personas que formaban colas en las afueras de los bancos para cobrar sus bonos.

Uno de los afectados fue Jhon Gamero, cantante y saxofonista que se ahogaba en medio de la nube blanca del gas.“Que vamos a hacer para mantener a nuestras familias, los músicos están cantando en la calle porque no hay dinero para vivir, solo pedimos un lugar para trabajar, no queremos bonos, porque no van a llegar”, exclamó.

Ante de la protesta, los músicos que tocaban en la plaza Huamanmarca y en un pasaje detrás del Gobierno Regional fueron reprimidos e intervenidos, muchos lloraban de impotencia. Las personas que presenciaban el hecho pedían que los dejen trabajar.

El jefe de la VI Macrorregión Policial, general PNP, Alejandro Oviedo Echevarría dijo que había varios detenidos, y les pido que cumplan y respeten el Estado de Emergencia, ya que están prohibidas las reuniones y las protestas, porque se corre el riesgo de la propagación del virus, cuando hay mucha gente junta sin respetar la distancia social.