Con un palo, ingeniero detiene a varón que hurtaba su carro

Eran las 07:10 horas, el ingeniero Roberto Gamarra Gutarra (33), ingresó a un local para realizar unos pagos y al salir sorprendió a un sujeto en el interior de su camioneta. El desconocido rebuscaba la unidad por lo que cogió un palo para amedrentar al presunto ladrón y llamó al Serenazgo. Cuando los serenos huancas llegaron notaron que el sospechoso estaba ebrio y no tenía zapatos.

“No, escúchenme, yo no soy ratero. Su plata le han robado”, dijo a los agentes el intervenido. El agraviado mencionó que sus cosas estaban en desorden y que no estaban unos 500 soles que guardaba. Al realizar el registro se descubrió que el detenido escondía en el calzoncillo el dinero presuntamente robado.

NIEGA. El incidente sucedió en los jirones Puno y Moquegua. Roberto Gamarra relató a los custodios que ingresó a su local para realizar algunas cuentas, estacionó su vehículo de placa W4T-902, al rato escuchó un fuerte ruido y al salir para ver que sucedía, se percató que un varón a quien no conocía estaba sentado en la parte posterior de su camioneta. Notó que sus cosas estaban fuera de lugar y que le faltaba dinero. Al ser interrogado el intervenido no supo dar razón alguna porqué se encontraba en el vehículo que no era de su propiedad.

Jhony Barzola E., quien negaba que robó el dinero fue llevado a la comisaría a fin de esclarecer el caso. “No sé qué pasó, ése es mi dinero”, comentó.

INFRACTOR. Asimismo, a la comisaría de Huancayo fue llevado Wilson S.F., quien solo tiene 12 años de edad. El infractor era acusado de haber sustraído un celular a Luz Tolentino G. (40). Los efectivos policiales presumen que inducido por alguien el menor sustrajo dicho bien.

Según testigos el infractor no habría actuado solo. A pesar de las campañas que realizan para evitar los robos, el hurto de celulares es el pan nuestro de cada día en el Perú. Y solo en la comisaría de Huancayo a diario se registran de 3 a 5 denuncias.