​Congresista de Junín tilda de ‘asaltantes’ a policías

La congresista Sonia Echevarría, dijo que puso de conocimiento a la Policía Nacional del Perú (PNP) que no necesariamente los efectivos de carreteras son los que asaltan a los transportistas, sino los policías que realizan constantes operativos. “Bajo el pretexto de que los choferes no cumplen con el reglamento, les piden dinero para no colocarles papeletas”, dijo. Señaló que son hechos irregulares, por lo que la población no debería de participar en ello.

Al respecto, el general PNP Alejandro Oviedo Echevarría, lamentó dichas declaraciones.

El jefe de la VI Macro Región Policial evitó responder a la parlamentaria. Y aseguró que si tenía alguna evidencia o prueba de ello iniciarán con las investigaciones respectivas y así sancionar a los malos elementos.