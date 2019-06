Congresista Lazo retorna a Fuerza Popular y Echevarría va a Acción Republicana

Síguenos en Facebook

Dos congresistas de Junín cambiaron de grupo parlamentario a propósito de la situación que viene atravesando el Parlamento. El fujimorista Israel Lazo, quien se mantenía como independiente, decidió retornar a Fuerza Popular y la congresista Sonia Echevarría dejó Cambio 21 para conformar la recién creada Acción Republicana.

El diálogo con Correo, Lazo explicó que se trata de una forma de reconocer la oportunidad que le dio el fijimorismo para ingresar al Congreso. “Ahora que Fuerza Popular no pasa por un buen momento, he decidido volver y sumarme al trabajo”. Asimismo, afirmó que necesita de una bancada para tener un respaldo en las gestiones que hace para la región Junín. “Necesito tener un partido, una bancada que respalde las gestiones que yo hago a favor de los agricultores de los campesinos, de los cafetaleros, entonces sin bancada yo soy un paria, no tengo ninguna posibilidad de hacer gestiones, no integro ninguna comisión, yo integraba 7 comisiones y ya no”, indicó.

TRABAJO. Por su parte, la congresista tarmeña Sonia Echevarría dijo que con esta nueva bancada están “empeñados en ver si hacemos algunos aportes a la comisión de Constitución donde se están debatiendo las reformas políticas o estamos empeñados en presentar algún proyecto, como es mi caso, que sumen al estas reformas que se han planteado”.

La parlamentaria descartó que se trate de un tema de inestabilidad política, luego de pasar por dos grupos parlamentarios, sino de cumplir con el trabajo para el que fue elegida. “En ningún momento he desmayado, no ha habido ningún cambio, la población no creo que entre en desconfianza, la población lo que quiere es ver al congresista que cumpla con las funciones para las cuales lo han elegido y yo estoy en ese objetivo. No es un tema de inestabilidad”, terminó.

El congresista Federico Pariona se ha mantenido firme en FP; Guía Pianto en el partido de gobierno y Gilvonio en Nuevo Perú.