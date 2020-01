Conozca cuáles son las restricciones antes y durante las elecciones

A cuatro días de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 conozca las prohibiciones que tienen los electores antes, durante y después de las elecciones para elegir a un nuevo Congreso.

Panorama. El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huancayo, Marco Antonio Vilela Seminario, manifestó que las restricciones son para permitir el normal desarrollo del proceso electoral.

Primero, la Ley Seca que busca garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral inicia a las 8:00 AM del sábado 25 y se extenderá hasta las 08:00 AM del lunes 27. Por ende, esta prohibido expender bebidas alcohólicas. De lo contrario se sancionará a los infractores con cárcel no mayor de seis meses, multa de S/2 790 soles y pena accesoria de inhabilitación.

Segundo, se prohíbe portar armas desde el día anterior al proceso electoral y hasta un día despúes de realizada la elección.

Tercero, realizar reuniones o manifestaciones públicas de carácter político desde dos días antes del día señalado para las elecciones (en este caso el 24 y 25). Y el día de la votación, entre las 8:00 AM y 04:00 PM tampoco está permitido realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, funciones teatrales, de cine o reuniones públicas de cualquier clase.

Cuarto, hacer propaganda política o que los electores usen banderas, divisas u otros distintivos que muestren propaganda electoral desde 24 horas antes del día señalado para las elecciones; esto tampoco está permitido durante y después del proceso electoral.

Quinto, está prohibido impedir, coactar o perturbar el ejercicio personal del sufragio. Finalmente, ingresar al local de votación para sufragar después de la hora de cierre: las 04:00 PM.

RESPONSABILIDAD. Vilela Seminario, dijo que los 13 mil 308 miembros de mesa del ámbito de Huancayo deberán estar en sus locales de votación a las 7:30 AM para cumplir con sus responsabilidades de presidente, secretario y tercer miembro.

Incluso, el especialista en capacitación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),Juan Carlos Medina, precisó que si hasta las 8:30 AM no está instalada por ausencia de los titulares y suplentes, los ciudadanos que están en la fila para votar tienen la obligación de completarla. “Y por ley (Ley 28859), si faltara uno de los integrantes y ya son las 8:30 AM, de los electores en la fila de espera tiene que salir la persona para cubrir a los que faltan”, remarcó.