La Contraloría General de la República alertó que las áreas de recepción, almacenamiento y distribución de pruebas rápidas covid-19 de la Red de Salud Valle del Mantaro no cuentan con un adecuado registro de control y habría un faltante de 200 pruebas rápidas y 200 lancetas descartables retráctiles.

El informe de Visita de Control N°015-2020-OCI/2814-SCC precisa que a la Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas (Demid) de la Dirección Regional de Salud Junín le remitió 5 850 pruebas rápidas, sin embargo, existe documentación de que solo se recepcionó 5 650.

Al respecto, con informe N°225-220, personal de la red precisó que las 200 pruebas fueron usadas en los tamizajes de los días 12, 18 y 19 de mayo y se remitió la lista de las personas atendidas, sin embargo, no especifican el número de guías de remisión con las que se recibieron las pruebas.

Un caso similar pasa con las lancetas cuya nota de ingreso no tiene especificaciones claras y no cuenta con la firma del responsable y no guarda relación con la guía de remisión del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud.

Inadecuado registro de control

También hallaron deficiencias en el proceso de distribución de las pruebas rápidas covid-19 lgg/lgm al Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, donde no hay un adecuado registro de control, lo que generaría el riesgo de no contar con información confiable y oportuna, con la consecuente pérdida del producto.

Los resultados del informe de visita de control, fueron comunicados al titular del Gobierno Regional de Junín para que adopte a tiempo las acciones correctivas en el menor tiempo posible.