COVID-19, comunicación y matemática son los temas del periodo de educación virtual

EVALUACIÓN. La Dirección Regional de Educación Junín, informó que las clases virtuales de estos meses no serán evaluadas en los estudiantes.

La funcionaria refirió que con el transcurrir de los días se darían los nuevos temas. “Es un esfuerzo que se hace para los escolares que no podían aprender”, acotó la funcionaria.

Los dos primeros días de clases virtuales fueron cuestionados por los dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en el Sector Educación del Perú (Sutep) - Junín.

MODELO. A diferencia de los vertido por las autoridades, los miembros del profesorado indican que no recibieron capacitaciones sobre sus competencias en esta intervención de clases virtuales a través de formatos de Internet, radio y televisión.

“Aparte de no ser capacitados, no están coordinando los temas que deben tratarse en cada nivel y las plataformas. Lo que está en Internet no es el mismo contenido de la radio o televisión. Ayer (lunes) por ejemplo, yo trabajé el tema de agua para 1° de secundaria y bosques para 3°, sin embargo los temas que trataron 1° y 2° era de Covid-19 y del 3° a 5° de secundaría, de un médico chino” señaló el dirigente de Sutep Junín Brangil Mateo.

Los maestros recomendaron que las clases por radio y televisión deben grabarse y guardarse en el sistema digital para ser revisado y complementado en el retorno a las aulas.

Por su lado la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Huancayo, indicó que por tratarse de las primeras experiencias en esta metodología de aprendizaje, se tomarían todas las recomendaciones para mejorar el sistema de aprendizaje en los escolares.