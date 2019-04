Crisis laboral alcanza a venezolanos en la ciudad de Huancayo

Síguenos en Facebook

“Podemos contarte pero mejor sin nombres”, piden de inmediato en la “Pollada al estilo llanero” (con arroz y sancocho) que organizaron en la única Comunidad Venezolana que existe en Huancayo y que concentra a al menos 260 de los más de 5, 500 ciudadanos del país vecino que viven en La Incontrastable.

“No todos somos delincuentes”, empiezan. Sin embargo, aceptan que la mayoría no cuenta con los documentos en regla; y es que -agregan- conseguir un pasaporte en Venezuela es prácticamente imposible desde 2018 cuando el Gobierno detuvo la emisión de este documento, al igual que las cédulas (de identificación) que tampoco se expiden. “Por eso la mayoría llega con la cédula vencida o no la trae”, dicen. “Los pasaportes que se consiguen son ‘bajo maraña’, como decimos allá. Es decir, ilegalmente y cuestan a 600 dólares, pero algunos las sacan porque de forma legal no existe”, afirman.

Llegar de Venezuela a Perú significa más que un cansado éxodo. Solo para el trámite de documentos, serían necesarios unos mil dólares por persona (para pasaporte y cédula actualizada). Quienes no lo consiguen se ven obligados a invertir 200 dólares en transporte por tierra, viajando en “cola”, auto o bus de Venezuela a Brasil, a Colombia, Ecuador y Finalmente Perú.

“Ahora es más difícil, porque en Ecuador, están exigiendo antecedentes penales apostillados (legalizados) en el registro de la Haya. Pero en Venezuela no hay luz hace más de ocho días”. “Cuando llegamos, tenemos que arrendar un cuarto, comprar al menos un colchón, buscar trabajo...Sobrevivimos”, añaden.

RESPONDEN. Para una de ellos, el anuncio de “Huancayo libre de venezolanos”, es estrategia política. “El alcalde (Henry López) se quiere congraciar con su población, como es lógico, pero no debe generalizar”, opina. La comunidad venezolana en Huancayo, ha estado atenta a la coyuntura, es por ello, que tras la primera declaración de esta índole, hecha por el mismo alcalde (en enero), varios venezolanos se unieron (el 02 de febrero) para ofrecer actividades de interculturalidad en la plaza Huamanmarca.“Aquella vez, nos pegó (la declaración). Incluso entre un 15 % y un 20 % quedaron sin trabajo, pero no trascendió más allá de la región. Esta vez el impacto fue mayor, porque salió incluso en la CNN en español, tuvo impacto mundial. Mi familia empezó a llamarme diciendo: ‘ten cuidado’, ‘no andes sola’; y es que tememos que se provoquen actos violentos de xenofobia, como ya pasó en Ecuador, Colombia y Panamá”, explica.

Ninguno de ellos, recuerda haber sufrido agresión física en Huancayo por su origen, pero sí, comentarios despectivos o discriminación. “En salud por ejemplo. No podemos tener SIS sin carné de extranjería, pero eso nos dan con dos años de permanencia en Perú y PTP, a excepción de embarazadas y bebés hasta los 2 años. Esperar dos años, con gente que llega de allá, desnutrida, enferma. Es triste”, dijeron.

Después del 31 de octubre de 2018, los venezolanos solo pueden ingresar a Perú como refugiados y aunque distintos, todos comparten el único sueño de volver a su patria.

TÉCNICO. El alcalde Henry López dijo que el sustento de su propuesta es técnico y no político, pues Huancayo solo puede albergar a mil venezolanos.