¿Cuál es el peligro de comer en locales cerrados y con concentración de personas?

Escrito por Alexandra Mendoza

Los espacios cerrados y concentrados de personas, son el núcleo perfecto para la propagación del coronavirus. Por ello, el consumir alimentos al interior de restaurantes es un peligro latente que va en crecimiento de forma clandestina.

En Huancayo, El Tambo y Chilca, en el último mes se intervinieron más de 30 restaurantes donde el 40% fueron multados por incumplimiento a los protocolos de bioseguridad y atención a comensales que, aún no está permitido ni regulado en Junín.

Uno de los puntos críticos que funciona a vista de todos, son los restaurantes ubicados en el jirón Francisco Solano, en Huancayo, donde su principal público son los transportistas que comen a diario al interior de los locales sin medir el peligro o las consecuencias.

De igual manera, en el distrito de El Tambo, la zona de cevicherías en Jr Pedro Gálvez es vigilada después de encontrar a cuatro locales de 10 que atendían a comensales al interior.

Le sacan la vuelta a la ley

Dichos locales para esconderse de las fiscalizaciones u operativos, se acondicionaron de forma oculta restringiendo las normas del Ministerio de Salud (MINSA) para prevenir las aglomeraciones por el COVID-19. Así también, se crearon puertas falsas u ocultas para que los comensales puedan salir en caso de visitas inopinadas.

Riesgos. Frente a esta realidad, el médico epidemiólogo, Alfredo Rodríguez Cuadrado, explicó que los espacios cerrados como restaurantes con atención clandestina, son un foco de peligro al contagio de covid-19.

“El coronavirus se propaga a través de gotas que se emiten cuando la gente habla, ríe, canta, tose o estornuda, dichas acciones son comunes en los restaurantes y si no se tienen las condiciones recomendadas el contagio puede ser masivo”, dijo.

Detalló que, a estos establecimientos, pueden acudir personas asintomáticas con alta carga viral o positivos que desconocen su resultado. A ello se suma las malas condiciones como: falta de distanciamiento entre mesas, aforo lleno, sin ventilación, falta de lavatorios para manos y no tener sistemas de desinfección de mesas u utensilios personales, todo esto puede agravar el contagio entre comensales.

Alfredo Rodríguez, agregó que la idiosincrasia y desconocimiento de la población es el motivo por el cual se vulneran las normas sin temor el virus, a pesar de múltiples recomendaciones.

En perjuicio de la región

“Junín sigue siendo una región roja al COVID-19, por ello aún no se apertura la atención de varios comercios. Se comprobó que quienes aún no tienen familiares o conocidos con el virus no le temen y visitan lugar sin precaución”, dijo.

Aseguro que pedir la comida para llevar sigue siendo la opción más saludable y segura para obtener alimentos de restaurantes. También, se debe tener en cuenta las condiciones del establecimiento, limpio, con señalización, trabajadores con equipos de protección personal (EPPs), distanciamiento y forma de entrega de los alimentos.

“La población debe optar por el delivery o recojo en domicilio, así evita contagiarse o contagiar a sus familiares. En esta acción también es fundamental desinfectar con alcohol las bolsas o embaces por seguridad”, exhortó.

Por último, solicitó que los transeúntes o vecinos de estos locales sean quienes puedan informar o denunciar de establecimientos que atiendan a puertas cerradas. Los adultos mayores y niños no deben asistir a estos lugares clandestinos por ser de alto riesgo.

Redoblan fiscalización

El gerente de Desarrollo Económico de El Tambo, Joselim Meza, refirió que la fiscalización a restaurantes y comercios en general se doblaron debido a que más volvieron a abrir. “Ya se intervinieron unos 21 en tres operativos, fueron seis multados por atención a comensales y los otros deben mejorar sus protocolos de prevención”, explicó.

Añadió que es esencial que las multas sean compartidas, así el propietario y los infractores estarán inmersos y se reducirán las faltas.