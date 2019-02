​¿Cuánto ganan los venezolanos que laboran en Huancayo? 

Síguenos en Facebook

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, manifestó que la migración venezolana está impactando el crecimiento de los salarios en el sector informal de nuestro país.

Esta situación también se evidencia en Huancayo, donde la mayoría de extranjeros laboran en la informalidad y sin acceso a un contrato y derechos laborales.

A los venezolanos los encontramos a cada paso, ellos están vendiendo desde dulces o celulares en la vía pública, atienden como mozos en las pollerías y conocidos restaurantes, también se desempeñan como conductores de combis, colectivos y cúster y laboran como agentes de seguridad en diversas discotecas.

HACEN DE TODO. Yonathan Camaute, dejó su trabajo de 13 años en una empresa de telecomunicaciones para buscar en Perú un trabajo que le permita juntar dinero y enviar a su esposa y 3 hijos en Venezuela. En Huancayo, encontró oficio como conductor de una cúster, donde ya conoce la ruta de Palián a La Ribera, que tiene que recorrer en unos 40 minutos y por la que le pagan un monto diario, que prefiere no revelar.

Xiomara es una joven madre venezolana, que dejó su país por la crisis y ahora trabaja en lo que encuentra para enviar dinero a sus hijos, que dejó en Venezuela. Ella se desempeña en diversos oficios, trabajó como mesera y también como cobradora en una cúster, donde un compatriota era el que manejaba.

Hasta el año pasado la Policía tenían un registro de unos 5 mil venezolanos en toda la región Junín. Y solo en Huancayo se tiene un registro de 2350 hasta el 31 de diciembre del año 2018. Este año apenas se han registrado 50 extranjeros.

FISCALIZAN. El director regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Efraín Cerrón Luján, manifestó que han realizado múltiples inspecciones a los negocios locales, donde han detectado que no cuentan con documentos y como están bajo la amenaza de quien los contrata, perciben sueldos de 400, 500 y 600 soles por debajo de la remuneración mínima vital. Ellos no ganan más de 20 soles al día. Los empleadores no registran su ingreso y salida, los hacen trabajar más de 12 horas e incluso los sábados y domingos. Hasta el momento, no se han registrado accidentes de trabajo, pese a que un buen grupo también labora en la construcción. “Prefieren contratar extranjeros, porque no los incluyen en planilla, se aprovechan de la necesidad y la mano de obra barata, por eso hemos iniciado varios procesos administrativos sancionadores contra los empleadores”, acotó el funcionario indicando que las condiciones laborales se detectaron en los operativos.

INFRINGEN. Muchos de los trabajadores no cuentan con el permiso temporal de permanencia que da el Estado.