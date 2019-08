Curisinche gasta 30 mil soles en viajes y El Tambo está en el puesto 20 de ejecución

Síguenos en Facebook

Los viajes a Lima del alcalde de El Tambo Carlo Curisinche, para supuestas gestiones han abarcado parte de su gestión. Sin embargo, los frutos de éstas aun no se ven. Según números del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solo en viajes Curisinche gastó 30 mil 289 soles, lo que significa el sueldo mínimo de 30 trabajadores si se hace una comparación. En repetidas oportunidades el burgomaestre señaló que viaja a Lima a gestionar presupuesto y buscar al financiamiento de obras para el distrito. Sin embargo, esto tampoco se evidencia en los números. El Tambo se ubica en el puesto 20 de ejecución presupuestal de los 28 distritos que tiene la provincia. No llega ni a la mitad de la inversión del total de presupuesto con 28.5%.

FUE BROMA. A estos dos resultados en contra se suma uno más. El mejoramiento de la avenina Mariscal Castilla entre los tramos Quebrada Honda y Evitamiento no se entregará en octubre tal como lo había prometido el burgomaestre sino en diciembre. En un primer momento Curisinche señaló que de no entregar dicha pista renunciaba a la alcaldía y lo repitió ante una emisora radial. Pero ayer, en vista de que dicho proyecto ni siquiera inicia, retrocedió en esta afirmación y dijo que solo lo había dicho en broma. “Yo le dije a un periodista que si no cumplo yo eso de repente renuncio, lo dije a modo de sorna porque la renuncia, es más, no procede. Pero para alegría de la población se va a ejecutar esa obra y para diciembre vamos a tener la nueva pista de la avenida Mariscal Castilla con 4 carriles a cada lado”, señaló ayer en una rueda de prensa.

Eso no es todo. A los gastos ya mencionados se suman 2 millones 97 mil soles en contratos administrativos de servicios que el alcalde no ha explicado en qué se han ido. Lo que sí se conoció es la contratata de una empresa para realizar un peritaje a los polideportivos de Hualaoyo y La Esperanza y al “nuevo” palacio municipal para que continúen.

NO SOLO FIERRO. El edil resaltó que su gestión no solo se dedica al fierro y cemento sino también a actividades sociales.