Su pronóstico era reservado, ingresó al nosocomio con el 90% de sus pulmones ocupados por el temble coronavirus, el personal médico no podía dar esperanzas a su familia; solo quedaba luchar junto a él para poder salvarlo.

Hoy, luego de 47 días de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Julio César Demarini de Chanchamayo, el chef de 40 años abandonó las instalaciones ya recuperado.

El paciente no tenía muy buen pronóstico, tenía la enfermedad que ocupaba casi el 90% de los pulmones; sin embargo, se le brindó un tratamiento con medicamentos muy fuertes, incluso traídos de Lima, terapia respiratoria y física en un tratamiento multidisciplinario. Por siete días va a venir para su control, tomografía y exámenes de laboratorio”, mencionó Carlos Eduardo Candiotti Monge, médico neumólogo del equipo Covid.

Miguel D.C. nunca olvidará la experiencia de estos 47 días, la mayor parte de ellos permaneció conectado a un soporte ventilatorio por la insuficiencia respiratoria severa que lo aquejaba. “Tengan cuidado, no sean irresponsables porque esta enfermedad es horrible. Acá entras y no sabes si vas a salir, sin saber si vas volver a ver a tu familia. Es triste esta enfermedad no le deseo a nadie”, señaló el chef al salir y reencontrarse con su familia.