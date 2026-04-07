El pasado 4 de abril la Unidad de Serenazgo de Huancayo, cumplió 22 años de creación institucional. Fecha que fue aprovechada para destacar la labor que realizan los agentes del orden dentro de la jurisdicción del cercado de la ciudad.

El coronel (r) PNP César Ramos Chahuayllo, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), detalló que la labor de los serenos, es fundamental para hacer frente a la inseguridad. Hizo énfasis en que durante el primer trimestre de este año, el Serenazgo ha realizado más de 5 mil intervenciones, abordando delitos y faltas dentro de las 25 juntas vecinales, que se conformaron en los barrios.

Una de las acciones destacadas en la lucha contra la criminalidad. El 01 de marzo, tras una persecución en la Av. Circunvalación, los serenos intervinieron a un sujeto que realizaba disparos al aire, logrando incautar dos armas artesanales y un cartucho de escopeta.

También se resaltó que se cuenta con brigadas de rescate, unidades motorizadas, brigada canina, antimotines, cámaras de vigilancia, y el aplicativo ‘Alerta Wanka’, donde la ciudadanía reporta casos de criminalidad.