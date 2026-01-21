MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/huancayo-detienen-a-joven-por-presunta-agresion-sexual-contra-menor-tras-fiesta-patronal-noticia/

Las goteras en el Servicio de Cirugía I, II y III y en los ambientes de hospitalización en el hospital Ramiro Prialé de EsSalud, deberán ser reparadas en una semana, emplazó ayer el representante de la Defensoría del Pueblo, Mario de la Cruz a los funcionarios del nosocomio, ya que esto afecta la salud de los pacientes.

Ayer, luego de la denuncia de Correo, la Defensoría se constituyó al hospital Ramiro Prialé, donde conversó con el director del nosocomio, Luis Huamaní Palomino, el administrador de la Red Asistencial Junín, Christian Bonifaz Muñóz y el jefe de División de Ingeniería.

no cumplen. En el acta levantado, los funcionarios de EsSalud, señalaron que los trabajos de mantenimiento debieron haberse realizado en el año 2025. No obstante, por el periodo que demanda el proceso de la licitación de la empresa, recién se han iniciado los trabajos los primeros días de enero del 2026. Por esta razón se han presentado las filtraciones que han afectado principalmente a los pacientes internados en el quinto piso.

Es por ello que la Defensoría, recomendó que se coordine con la empresa Mayolda Sociedad Anónima, que está a cargo de los cambios de la geomembrana en los techos de los ambientes del hospital, que se destine más personal para que se reduzca el tiempo de ejecución de los trabajos y no se afecte a los pacientes y trabajadores.

“Hemos recorrido el quinto piso, pero en la zona donde hubo la mayor afectación, han retirado las camas de los pacientes y las colocaron en un lugar más seco en otros ambientes, pero los trabajos deben culminar en una semana”, mencionó el defensor Mario de la Cruz, indicando que este problema afecta directamente la salud de los pacientes.

Asimismo, recorrieron otros servicios como urgencia, donde constataron que no está en funcionamiento, por la falta de contratación de dos médicos generales.

sin medicinas. Otra queja de los pacientes es la falta de medicamentos. Ayer, nuevamente una paciente que recibió un trasplante de riñón, acudió al servicio de farmacia para pedir el medicamento traculimus. “Desde el 27 de diciembre estoy esperando que llegue el medicamento traculimus y no llega, yo tengo que tomar a diario 10 pastillas y no se que voy a hacer”, dijo la paciente Edith Victorio. Mientras que la paciente Victoria M.S. cuando fue a la farmacia, le pusieron que los 3 medicamentos que le recetó el reumatólogo Jorge Olivera están agotados, se trata de la orfenadrina citrato, vitamina D3 y la pomada salicilada. La lidocaína en gel, también está agotada.

días era el tiempo que iban a demorar los trabajos cuando lluvias son intensas.