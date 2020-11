Las enamoró y convenció para que le presten dinero y así comprar un carro. Una de las mujeres le dio 12 mil soles y la otra unos 25 mil. Hace poco ambas descubrieron que su “amado” convivía con las dos, en Huancayo y Ayacucho, le encararon para luego exigirle que les devuelva su dinero.

Ayer, Sharon Rivagüero Trillo (42), pidió apoyo a la Policía que intervino a Edi Checa Cuadros (40). La mujer denunció que luego que acabara su romance y lo denunciara por estafa, Edi envió fotografías íntimas a sus contactos.

Detenido en la comisaría

La mañana de ayer, a la altura del parque Cáceres en el distrito de El Tambo, detuvieron a Edi Checa quien conducía el vehículo de placa BAE-671 y negó la estafa con insultos. “Devuélvele el dinero a mi mamá”, le gritó Sharon Rivaguero. Asimismo, la agraviada contó que en el mes de agosto, el involucrado se llevó su celular y tras el rompimiento de su relación, habría enviado las fotos íntimas a sus familiares, amigos y a los amigos de sus hijos.

“Juntos, fuimos a Lima a comprar el auto, mi DNI estaba vencido y el auto fue puesto a su nombre. El SOAT lo compré yo. No me imaginaba que era un vividor hasta que descubrí que tenía otra mujer en Ayacucho. Me ha engañado a mí y a Lizeth Meza quien le dio unos 25 mil soles para el carro”, comentó afligida la quejosa.

Según se conoce, Sharon denunció por violación a la intimidad a Edi Checa y también por presunta estafa. En su defensa, el intervenido habría negado que envió mensajes, fotos a los amigos y familiares de su expareja, sin embargo la denunciante asegura que el acusado le quitó su celular.