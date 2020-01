Denuncian a Jessica Newton porquitarle corona a huancaína

Sully Orellana, madre de la Miss Perú Teen Junín, denunció a la empresaria Jessica Newton y a Ludwin Lobatón por el presunto delito de estafa ante la Fiscalía Provincial Penal de Huancayo. La denunciante explicó que hizo un depósito de dos mil dólares para que su hija participe en el Miss Perú Teen en México pero nunca la escogieron.

Depósito. “Mi niña fue elegida como ‘Miss Perú Teen Junín’ por la directora regional Katty Segovia el 17 de julio. Tuve que pagar 2 mil dólares por inscripción y el depósito lo hice a la cuenta de Ludwing. Pero Jessica, sin dar explicación alguna, coronó directamente a las representantes del ‘Miss Perú Teen Piura’, Valeria Reyes, para el ‘Miss Teen Universo México 2019’; a la ‘Miss Perú Teen Lima Norte’, Valeria Tejada; y a la ‘Miss Teen Lima Este’, Alejandra Valdez”, explica Orellana en la denuncia.

Consultada sobre el caso, la organizadora regional Katty Segovia dijo: “En cuanto a la denuncia no tengo conocimiento. Pero me voy a comunicar con la señora Sully Orellana. Yo como directora tengo la potestad de poder hacer un concurso o enviar una representante. El año pasado por factor de tiempo no pude hacer un concurso por ende busqué a varias señoritas para ver el perfil que se necesitaba para que pueda participar en el concurso representando a Junín. Ella (la hija de Orellana) tenía 15 años entonces me pareció que cumplía con el perfil. Por eso es que yo la invité a la mamá directamente“. Pero evitó abundar en el tema.