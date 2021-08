Desde hoy empieza la vacunatón con la aplicación de 58 mil dosis. Y la novedad es que los los mayores de 28 años ya pueden recibir la primera dosis en los vacunatorios de Huancayo, El Tambo y Chilca, informó el director regional de Salud de Junín, Danny Esteban Quispe.

La Diresa Junín tiene una meta de vacunar a 46 000 habitantes con primera dosis. Además de completar la vacunación de 12 mil personas con la segunda dosis. En total se busca vacunar a 58 mil personas entre el viernes, sábado y domingo. La inoculación será con dosis de Pfizer y Sinopharm.

La atención será hoy de 7 de la mañana a 7 de la noche, en los vacunatorios de Centro Internacional de Negocios, colegio Claretiano y Coliseo Wanka (primera dosis a 28 años a más). Se trabajará 36 horas ininterrumpidas, desde las 7 de la mañana del sábado hasta las 7 p.m. del domingo, en el CIN de Yanama, Coliseo Wanka y Colegio Claretiano. (Primera dosis mayores de 28 años).

En el Open Plaza, será el único punto de vacunación para segunda dosis, se atenderá el viernes y sábado de 7 a.m. a 7. p.m.

MIRA TAMBIÉN: En Junín son 80 mil empresas en riesgo de paralizar a causa de la inestabilidad política

Vacunatón también en Essalud

Los puntos de vacunación de EsSalud, atenderán primera y segunda dosis. Fundo El Porvenir (6,7 y 8 de agosto) de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Hospital Ramiro Prialé, el 6 de agosto de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. El 7 de agosto de 7.00 a.m. a 2:00 p.m. y el 8 de agosto de 7:00 a.m. a 2.00 p.m.

“Esta vacunatón tiene una meta de aplicar 58 mil vacunas, la actividad será en toda la región, pero en Huancayo, la atención será por 36 horas ininterrumpidas desde las 7 de la mañana del sábado hasta las 7 de la noche del domingo, ahora les toca a los de 28 años, sobretodo a la población que quiera vacunarse y estar protegidas contra el COVID-19”, recalcó Danny Esteban.

En la actualidad, se cuenta con unas 70 mil dosis disponibles. A diario se analiza la concurrencia de los grupos etarios y es factible, que se puedan disminuir la edad.

Respecto a las personas que no se vacunan, dijo que existe una deserción del 7 %, es decir que de cada 100 personas, unos 7 no acuden a recibir la segunda dosis. Alertó que la eficacia de la vacuna disminuye al 30% si solo se tiene una dosis.

Finalmente, se coordinó con la Policía Nacional para que las personas puedan movilizarse de madrugada, mostrando su DNI. La directora de Salud de las Personas, Gisella Velásquez informó que hasta la fecha en Junín 363 mil 107 personas tienen la primera dosis y 219 78 personas, ya completaron la segunda dosis, en total son 582 mil 185 dosis aplicadas, con una cobertura del 95.63% de 600 mil dosis recibidas.