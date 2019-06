Detienen a jugador del Sport Huancayo acusado de abuso sexual

Síguenos en Facebook

El viernes la reserva del Club Sport Huancayo, obtuvo el título del torneo ‘Promoción y Reserva” al ganar al Alianza Lima. Y ayer uno de sus jugadores fue detenido, luego de ser denunciado por el presunto delito de violación sexual.

El defensa Luis Enrique Campos Mendiola (18), que fue a celebrar a una discoteca quedó intervenido en la comisaría del distrito de El Tambo. Según la denuncia de Amely Q.B. (23), el futbolista, natural de Chincha, a quien conoció en la discoteca “Mr Juerga”, se le acercó, se ofreció llevarla a su casa para sacar dinero. Allí, en la casa de la cuadra 14 de la Av. Mariátegui, la habría forzado sexualmente.

INTERVENIDO. “Me agredió sexualmente, tengo los dedos lastimados porque estuvimos forcejeando. Fue a las 3:00 de la madrugada. Le dije que me diera mis cosas y me aventó 200 soles. Fui al Serenazgo y me armé de valor para contar todo”, dijo la joven mostrando los moretones que tiene y la lesión en los dedos. La agraviada explicó que el involucrado decía que estaba ebria y que solo me quería ayudar. Refirió que era una desconocida que tocó su puerta.

De acuerdo a las pesquisas, el abuso se habría suscitado en el segundo piso donde vive el deportista junto a otros compañeros. El implicado Luis Campos fue detenido y hasta la comisaría llegó un vocero del Sport Huancayo. “En su momento con las pruebas necesarias vamos a declarar”, dijo. Por su parte, el abogado del jugador, refirió que no podían informar nada y que todo era reservado.

INVESTIGAN. Efectivos de la Seincri investigan el caso. Esperan los resultados de Medicina Legal para establecer responsabilidades.