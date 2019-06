Diez Canseco sobre Cerrón “A él lo deben de haber alimentado muy bien en su último viaje”

Síguenos en Facebook

El exvicepresidente del Perú, Raúl Diez Canseco, se pronunció sobre la postura del gobernador de Junín hacia Venezuela y, además de calificarla como “lamentable”, dijo que si Vladimir Cerrón cree que en Venezuela no pasan hambre es porque “a él lo deben haber alimentado muy bien en su último viaje”.

El también dirigente de Acción Popular, y uno de los voceados para la candidatura presidencial de la lampa en 2022 estuvo en Huancayo a las pocas semanas de pasar por un conflicto al interior de su partido. El ex candidato presidencial Alfredo Barnechea insinuó que él junto a una facción del partido estaría permitiendo el ingreso de políticos vinculados al narcotráfico.

Diez Canseco se pronunció de inmediato y rechazó estas declaraciones referidas al apoyo que le dio a un candidato local en Pucallca.

Resalta

Ayer estuvo en la instalaciones de la Cámara de Comercio de Huancayo para la firma de un convenio y una de las preguntas que más le hicieron fue el tema de Venezuela.

El ex vice presidente de Alejandro Toledo dijo que el gobernador de Junín debió haber ido a título personal a ese país y no en nombre de los peruanos. Además, dio a entender que si los electores de Junín hubieran pensado mejor al momento de votar por un gobernador, esto no habría sucedido.

“Primero que él debió haber ido a nombre personal y estoy seguro que si hubieran hecho una votación seria en Junín no lo hubieran aplaudido. Me da pena por él es un demócrata, él se eligió en elecciones y lo que está pasando en Venezuela (...)”. Junto con Mesías Guevara y Alfredo Barnechea, Diez Canseco representa uno de los grupo con mayor predominancia al interior del partido de la lampa. En enero de este año desistió de postular a un cargo al interior de Acción Popular pero no descarta de estar en las próximas elecciones presidenciales.

“Lo que tenemos que hacer los países sudamericanos que queremos una democracia es unirnos”, indicó.