El médico radiólogo intervencionista, Gustavo Llanovarced asumió ayer el cargo de director regional de Salud y su primera labor fue recorrer los hospitales El Carmen, Daniel Alcides Carrión, la Diresa Junín y la Red Valle del Mantaro, para conocer in situ la condición en la que están. El funcionario hizo el recorrido en compañía del médico Jean Párraga Meza quien será su adjunto.

Es su primer día como director regional de Salud y lo vemos recorriendo los hospitales ¿Qué halló?

El gobernador Zósimo Cárdenas Muje nos dio la confianza de dirigir el sector Salud. Nuestro primer compromiso es trabajar por el primer nivel de atención, centros y puestos de salud, donde hay un olvido de nuestras autoridades salientes. Hoy llegué al hospital El Carmen, donde vemos que el trabajo del sector Salud no para, por eso el reconocimiento a nuestros trabajadores.

En el hospital El Carmen, una de las demandas es que se concluya el nuevo hospital, ya que este local está declarado en emergencia ¿será prioridad?

Es cierto que El Carmen es un hospital que se cae a pedazos, se va a hacer la auditoría en estos meses para responder pronto y que nos vayamos al hospital ubicado en la avenida Calmell del Solar.

En el hospital Carrión, a diario los pacientes se quejan que hay equipos malogrados, no acceden a un examen de rayos X ¿Qué hará?

En el hospital Carrión, hay un problema agudo con el consorcio que lo ejecutó, el hospital aún no fue entregado y no se puede hacer el mantenimiento de los equipos. En el departamento de radiología, los rayos X no funcionan, el ecógrafo funciona pero tiene un error técnico en el transductor que es con lo que se hace la ecografía y tenemos que solucionarlo pronto.

Hay centros de salud que son una coladera cuando llueve ¿Que diagnóstico tiene del primer nivel de atención?

En el primer nivel de atención (centros y puestos de salud) se tienen que atender las patologías que no se pueden resolver en los hospitales. El primer nivel de atención es la contención para los resfríos, las diarreas y problemas de salud que los puede atender un médico general. El tema de infraestructura es clave, tenemos muchos centros de salud que están declarados en estado de riesgo por Defensa Civil.

Otro problema del primer nivel de atención son las colas que hacen los pacientes en la madrugada por conseguir una cita con un médico general y también por lograr la referencia a un hospital especializado ¿qué hará?

La interconexión entre el primer nivel de atención y los hospitales especializados tenemos que concretarla pronto. Nuestra propuesta es implantar las redes integradas de salud.

¿Ya tiene designados a los directores de los hospitales y redes de salud?

El gobernador, Zósimo Cárdenas va a dar los nombres de los nuevos funcionarios, pero ahora en el hospital El Carmen, ya tenemos al doctor Eder Baroni Orellana. (En el Carrión presentó a la médico internista, Janeth Rojas).

¿Qué pasará con los trabajadores contratados en la anterior gestión?

Es un tema de Recursos Humanos, que tiene que considerarse desde mañana (hoy), el lunes era no laborable y se va a resolver la situación de los contratados.