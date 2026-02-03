La Empresa Municipal de Servicios de Huancayo (EMSEM) vuelve a verse envuelta en una grave controversia tras la salida de su gerente general, Rita Cruz Marcas, quien presentó un informe gerencial alertando sobre presuntas irregularidades cometidas por integrantes del directorio, relacionadas con el uso indebido de recursos económicos de la entidad.

El documento, remitido al alcalde provincial Dennis Cuba, señala que la delicada situación financiera de EMSEM, empresa que arrastra riesgo económico desde hace varios años, motivó la emisión de este informe de alerta. En él se detalla que el director Justo Morales Valencia habría solicitado de manera reiterada depósitos injustificados por un monto de 800 soles mensuales a una cuenta vinculada a la gerencia, sin sustento administrativo ni legal.

Sin embargo, el hecho más grave denunciado corresponde al presidente del directorio, Miguel Pariona, quien el pasado 13 de enero habría solicitado, mediante un mensaje de WhatsApp, un préstamo personal de 5 mil soles a la gerencia municipal, argumentando atravesar una crisis económica.

Ante la negativa de la administración, Pariona habría intentado presionar para el adelanto de seis dietas, situación que fue advertida como irregular por el personal administrativo. Finalmente, solo se le otorgaron las dietas correspondientes a enero y febrero, por un monto total de 1,320 soles.

Según la exgerente Rita Cruz, la advertencia de estos actos irregulares habría sido el motivo de su destitución, acordada en una sesión extraordinaria.

El caso fue puesto en conocimiento del regidor Sabino Blancas.

“Antes de ingresar a un periodo de licencia por actividades políticas, voy a presentar un pedido de destitución de los integrantes del directorio en la próxima sesión del Concejo Provincial”, señaló.