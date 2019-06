Docente inicia huelga de hambre frente a Ugel en Tarma

Síguenos en Facebook

El docente Alex Quispe Allpas de la provincia de Tarma en la región Junín, llamó la atención hoy por anunciar el inicio de su huelga de hambre una medida que acata en solitario. Quispe Allpas es docente del nivel secundario de la Institución Educativa “Santa Elena” de Huaricolca en la especialidad de Ciencias Sociales.

Con un cartel y una frazada, se apostó en el frontis de la Ugel Tarma e hizo un llamado a los docentes para sumarse a dicha lucha social. “Colegas les pido solidaridad, la lucha no es solo de uno, sino de todos, padre de familia, docentes activos y, cesantes y jubilados, no tengo temor a nada, que me descuenten o que tomen otras acciones”, indicó.

También señlaló que acata la huelga debido a irregularidades que cometen las autoridades del sector, como sobrevaloración de insumos . Pese a que el director de la UGEL Tarma Luis Lázaro Huaman lo instó al dialogo, el docente no quiso reunirse con él. "Solo dialogare con el director de la DREJ David Huatuco Ferrer y nadie más”, señaló.

Es la segunda vez que Alex Quispe Allpas toma una medida de fuerza, ya que el año 2015 también se encadenó en el frontis de dicho establecimiento estatal.