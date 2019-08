Dos exburgomaestres de Chilca al borde del embargo por deuda de arbitrios

Síguenos en Facebook

A pesar de ser ciudadanos con mayor poder adquisitivo, más del 60% de empresarios en Chilca tienen deudas de hasta tres años de morosidad. Entre ellos dos ex alcaldes de la comuna chilquense.

Operativo. En el operativo de embargo de la Unidad de Ejecución Coactiva de la Municipalidad de Chilca, realizado ayer por la mañana, se intervino a inmuebles comerciales cuyos propietarios no pagan con regularidad sus impuestos prediales.

En algunos, la deuda que se tenía con la municipalidad era de 33 mil soles, y el embargo se estableció en la Resolución de Ejecución Coactiva N°03-2019.

Ex ediles. Entre los contribuyentes morosos se encuentran, dos ex alcaldes chilquenses, Manuel Barrionuevo Cahuana (gestión 1999 - 2002) y Rómulo Matos Araujo (gestión 1990 - 1995).

Barrionuevo tenía una deuda de 2 mil 259 soles, por impuesto predial de los años 2015, 2018 y 2019, del inmueble ubicado en la avenida Huancavelica N° 718 en Chilca. Al momento de la intervención pagaron una parte de la deuda para evitar su embargo inmediato.

Por su lado, Matos Araujo, tiene una deuda pendiente de mil 400 soles, por no pagar los impuestos prediales de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, del inmueble ubicado en la avenida Nueve de Diciembre N° 477 - Chilca.

“Yo me acogí a un beneficio tributario de adulto mayor y continúa en trámite, también me gustaría que, lo que se paga se revierta en obras y mayor limpieza del distrito”, dijo la ex autoridad.

Morosidad. Por su parte, el ejecutor coactivo de la comuna chilquense, José Rondón, señaló que más del 60% de contribuyentes de este distrito no cumple con esta labor, por lo que se radicalizarán los embargos a sectores de mayor poder adquisitivo.

“En su mayoría de empresarios no están pagando sus impuestos, por eso estamos embargando”, señaló.