Dura realidad: 265 niños trabajan y mendigan en las calles de Huancayo

Venden caramelos, lavan carros, pintan en las veredas, lustran zapatos, pesan a los transeúntes o a veces simplemente lloran para que les entregues una moneda. Ellos son los niños y niñas que trabajan y mendigan en las calles y este año el programa Educadores de Calle del Inabif han detectado a 265 menores.

La coordinadora del servicio educadores de calle del Inabif, Pilar Miranda dijo que estos menores son expuestos a muchos peligros, ya que están a la intemperie, comen en la calle, pueden ser víctimas de tocamientos o maltratos y hasta pueden sufrir accidentes de tránsito.

DONDE ESTÁN. Las zonas más concurridas, son la avenida Ferrocarril y el Mercado Modelo de Huancayo; el Mercado Mayorista y en los alrededores del mercado de El Tambo. También los encontramos por la calle Real, la avenida Giráldez, Paseo La Breña, jirón Áncash. Los niños proceden de las zonas rurales y urbano marginales de Huancayo, Tambo, Chilca, Huayucachi, pero además han migrado desde Huancavelica, donde dejaron su hogar para vivir en la precariedad en Huancayo.

Cabe mencionar que en está época del año, la cantidad de niños trabajando aumenta en un 20%, esto debido a que necesitan reunir recursos para comprar sus útiles escolares, ya que estamos a pocos días de iniciar las labores escolares.

Cabe mencionar que si los niños trabajan, es porque más del 50% de los padres de estos menores dicen que trabajan a veces y cuando consiguen un oficio por lo general es como vendedores ambulantes, lo cual no les alcanza para cubrir las necesidades de sus vástagos.

Los resultados del estudio realizado por Pilar Miranda, muestran que el 86.70% no vive con ambos padres, el 83.30% afirma que vive con padrastro o madrastra, de la misma forma el 61.70% asevera que el jefe de sus hogares es el papá. Por otro lado, el estudio muestra que el 33.30% solo vive con mamá y hermanos, el 82% menciona que tienen hermanastros por lo que acarrea una carga familiar.

EDAD MÍNIMA. El Perú reconoce el trabajo de los adolescentes, pero no el infantil. Los menores pueden trabajar a partir de los 14 años con el consentimiento de sus padres. No obstante, esto no se cumple, es por ello que el programa Educadores de Calle, busca brindar ayuda a los niños en riesgo.