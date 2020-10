El ejecutor coactivo de Essalud se presentó en la Dirección Regional de Educación (DREJ ) para cobrar una deuda de 10 millones de soles que la DREJ no paga desde el 2012. A pesar de que el director de Educación, Vladimir López, señaló que pagará toda la deuda gestionando ante el Ministerio de Economía, el monto al que asciende hace poco creíble su compromiso.

“Hemos venido a intervenir lo que viene a ser recursos directamente recaudados, ingresos propios y también caja chica; sin embargo, hemos llegado a un acuerdo, en vista de que la Dirección Regional de Educación asume los activos y pasivos desde el 2012, a la fecha, con esto, ha demostrado que existe voluntad de pago, por ello se ha frustrado la diligencia. Hemos firmado un convenio y se tiene plazo hasta el 21 de diciembre en el cual se va a cancelar la deuda”, señaló.

Culpa a gestión anterior

Por su parte, el titular del sector no asumió ningún tipo de responsabilida d y culpó de todo a la ex directora de la UGEL Huancayo, Reina Girón, a los ex directores regionales y dijo que iniciará procesos administrativos contra los responsables de no haber tramitado estos pagos.

López tampoco quiso dar a conocer cuánto era el monto que el 2019 no pagó la actual gestión regional. En el colmo del desparpajo, el director de Educación dijo que era una obligación del ejecutor el ir a cobrar la deuda, cuando esos pagos los debe emitir la DREJ de forma automática.

La diligencia terminó con el acuerdo entre ambas partes para ejecutar el pago en los próximos meses.