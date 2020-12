El 52% de los portadores de coronavirus en la región Junín, no presentan síntomas. Según datos de la Dirección Regional de Salud Junín (Diresa) este grupo es el que lleva mayor riesgo a los lugares aglomerados.

La Diresa registró que entre el sábado de la semana pasada y ayer, los contagios se incrementaron en 278 nuevos casos. Desde el domingo 13 de diciembre hasta el último martes no se pudo contabilizar los nuevos contagios por problemas en el sistema de registro del Ministerio de Salud.

“Hemos tenido un bloqueo de estos días, sin embargo todas las provincias están teniendo contagios. Siendo Huancayo, Satipo y Chanchamayo los que tienen incremento”, señaló el director de Epidemiología de la Diresa Junín, Luis Zúñiga.

Hasta ayer se registró 56 mil 575 casos positivos de coronavirus en la región Junín, de esta cifra el 52% son asintomáticos y están considerados entre los más peligrosos que pueden contagiar de manera involuntaria entre 3 a 5 personas.

Recomendaciones para fiestas navideñas

Para evitar que los contagios en estas fiestas navideñas y de fin de año se incremente abruptamente por aglomeración en ferias, casas de familiares y otros, la Diresa Junín recomienda no permanecer más de dos horas en un espacio determinado al realizar las compras, evitar visitas extensas a los familiares o evitar la visita de amistades que no tengan certeza de no ser portadores del virus.

Los centros comerciales, mercados, ferias y restaurantes son los más peligrosos en esta temporada del año