A dos días de despedir el año 2020, las familias se preparan para celebrar en casa y, como es una tradición, los baños de florecimiento, no podían faltar en la agenda. No obstante, este año los comerciantes de medicina natural, amuletos y cábalas ubicados a un costado del mercado Modelo, se han reinventado y han ideado “el baño anticovid”, donde antes de las hierbas, rocían de alcohol el cuerpo para desinfectar a cada uno de los integrantes de la familia y que el virus, que tanto nos ha hecho sufrir, no ingrese a nuestra casa.

“Este baño es anticovid, con alcohol para desinfectar y no para tomar, lo hacemos con mucha fe, para que se vaya la enfermedad y que pronto llegue la vacuna y podamos vivir un Año Nuevo 2021 felices, ya que el 2020 hemos sufrido tanto”, dijo el chamán Luis Huaroc.

El Año del Buey

Como este año se ha denominado el “Año del buey” en el horóscopo chino, el amuleto con este vacuno, es uno de los más buscados, mencionó Magaly Guerra Carbajal. Ella los vende en estatuillas negras y doradas, en forma de velas.

El buey significa fortaleza, trabajo y prosperidad , que las personas necesitan. “Hay que quitarnos toda la energía mala, reinventarnos y empezar el 2021 muy bien, no se olviden de sahumar la casa, prender una vela, la roja es para el amor, blanca para la la salud, el verde del trabajo”, acotó Magaly Guerra.

Piñatas y cotillón