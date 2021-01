Los pacientes con covid-19 pasan un vía crucis, para conseguir el oxígeno medicinal que necesitan para respirar, ya que la enfermedad en su forma más grave, los deja con una insuficiencia respiratoria, que debe ser resuelta en horas. Hasta el momento unas 6 personas ya han muerto en sus casas por la falta de oxígeno en Huancayo.

“Nos hacen comprar el oxígeno, en las distribuidoras particulares, donde están lucrando con nuestra necesidad, porque el balón, con el manómetrocuesta hasta 2500 soles, y cuando el médico te pide, de donde sea tienes que sacar por tu familiar, eso tienes que hacer mientras no consigues una cama y esperas con una silla, también tienes que llegar con tu balón de oxígeno, mi paciente es mecánico y tiene solo 40 años”, dijo una familiar, que reservó su nombre por temor a represalias.

Enfermos crónicos

Asimismo, ayer por la mañana, un grupo de familiares de pacientes con otras enfermedades pulmonares crónicas, acudieron con sus balones a pedir la dotación de oxígeno que sus enfermos reciben hace años, pero no los atendieron pese a que acudieron en disitintos horarios.

“Estamos esperando con nuestros balones de oxígeno, nuestros pacientes lo necesitan, yo llevó hace 10 años, el insumo para mi suegra de 85 años que sufre de fibrosis pulmonar y sin oxígeno no pueden vivir”, exclamó Marisol Soriano, que acudió en la mañana, al mediodía y a las 5 de la tarde y no la atendieron. Allí le indicaron que la prioridad la tienen, los pacientes con el covid. Incluso les reclamaron por la planta de oxígeno que compró el Arzobispado con las donaciones voluntarios e instituciones que aportaron para que los pacientes tengan oxígeno durante la pandemia y no les respondieron.

Ayer le consultamos al director del hospital Carrión, Jorge Antonio López Peña, respecto al destino del oxígeno que producían en la planta.

El funcionario respondió que producen de 30 a 40 balones por día, los cuales son puestos a disposición de los pacientes que ya cuentan con una cama en hospitalización. A diario les dotan de unos 30 balones.

Mencionó que algunos pacientes incluso llevan sus balones para recargar, como ocurrió con unos sacerdotes que demandaban el insumo.

“Estamos con una alta demanda son hasta 12 hospitalizaciones al día y si siguen aumentando no vamos a tener donde ubicar a los enfermos, ahora solo quedan 4 camas libres en hospitalización general, pero con proyección a habilitar unas 20 camas más”, refirió el funcionario, aunque no mencionó nada de los pacientes con otras enfermedades pulmonares.

No hay en distribuidoras

Ayer acudimos a una distribuidora de oxígeno ubicada en la avenida Evitamiento, allí los familiares que acudían a recargar sus balones, se encontraron con la ingrata noticia de que el insumo no llegaba de las plantas abastecedoras de Lima. Hasta cuando tenían el oxígeno, este costaba a 15 soles el metro cúbico, pero cuando dispongan de una nueva dotación es posible que suba de precio.

Otra distribuidora del jirón Lima el último lunes, estaba ofreciendo el cilindro para oxígeno de 10 metros cúbicos a S/870 con el manómetro incluido.