Una joven 26 años, tiene que luchar contra la extrema pobreza, el analfabetismo y el abandono de su pareja para criar a su pequeño hijo de 4 años que sufre de ‘piel de mariposa’. Ambos, fuertes guerreros, aprenden juntos a leer, escribir y sobrellevar esta rara enfermedad genética.

Enfermedad. Mariluz Aponte Tintayo (26) es la madre luchadora, que hace todo los posible para comprar los medicamentos y alimentos para su hijo Luis (4).

“Yo trabajo en la chacra, lavando ropa, limpiando casas y otros. Tengo que ingeniarme para conseguir plata para comprar las medicinas de mi hijo”, contó Mariluz.

Parta la enfermedad genética que sufre el niño, no tiene una cura, por ello la joven busca todos los medios para darle un tratamiento y reducir el dolor del pequeño por las constantes lesiones.

“Con cualquier cosa que él (Luis) haga, se le hace herida en las manos, codos o la cara. A pesar de eso lo matriculé en el jardín para que aprenda y, juntos queremos leer y escribir con un libro Coquito que compré. Yo no pude estudiar por falta de economía y no quiero que esté igual que yo”, acotó.

El trabajo en el campo es eventual, solo en cosechas, siembras o en cultivos.

“De toda la semana, trabajaré 3 días. Me gustaría tener un trabajo fijo, con un sueldo fijo para organizarme y comprar todas las medicinas que le falta a mi hijo, porque con lo que me envía su papá que es 400 soles, no alcanza para todo”, acotó la joven madre.