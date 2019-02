El endeudamiento de 422 millones de soles que se pagará hasta el 2025

Síguenos en Facebook

En julio de 2014 la primera gestión del gobernador Vladimir Cerrón Rojas aprobó un endeudamiento para la región por 422 millones 73 mil 436 soles. La promesa fue pagar esto con el canon, sobre canon, renta de aduanas, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea. Dos años después, ya en la gestión de ángel Unchupaico, se empezó a pagar la deuda que será cancelada en 2025, el penúltimo año de gestión de la próxima gestión regional. Mientras tanto Junín no podrá disponer de ningún presupuesto por la explotación de sus recursos.

PROYECTOS. El monto fue dispuesto de la siguiente manera: 121 millones para el hospital El Carmen; 111 millones para el hospital Neoplásico; 109 millones para el hospital El Carmen; 42 millones para la carretera Chupuro-Huasicancha y 37 millones para el puente Comuneros.

En agosto de 2017 la gestión de Junín Sostenible intentó un nuevo endeudamiento esta vez por 800 millones de soles. El argumento de ese entonces fue que poseían un gran banco de perfiles y expedientes, hasta por 200 mil millones, pero no disponían de presupuesto para ejecutarlos. Desde la gerencia general presentaron una lista de 24 proyectos que fue aprobado por el Consejo Regional. Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas les negó este dinero. Solo se le podría otorgar el endeudamiento luego de cancelar la deuda.

ABONOS. El desembolso al Gobierno Central que empezó en 2016 tuvo un primer abono de 37 millones 405 mil soles; en 2017 de 35 millones 150 mil soles; en 2018 de 34 millones72 mil soles.

Este año el mandatario regional pagará su primera cuota de la deuda que él mismo inició. Un proyección aproximada sería de 33 millones 105 mil en 2019; 24 millones 573 mil en 2020; 22 millones 970 mil en 2021; 22 millones 4 mil soles en 2022; 21 millones 37 mil soles en 2023; 20 millones 75 mil soles en 2024 y 8 millones 655 mil soles en 2025.

El convenio de endeudamiento fue firmado por el extinto vice gobernador, Américo Mercado, y el director general de Endeudamiento y Tesoro Público.

SITUACIÓN. Ninguno de los proyectos sustentados para el endeudamiento fue culminado en los 4 años que siguieron. El Instituto de Enfermedades Neoplásicas se quedó en mitad de su equipamiento y el intento del ex gobernador´Unchupaico de inaugurar el nosocomio fue frustrado por la población. El hospital Daniel Alcides Carrión tampoco tuvo buen final. La negativa de ejecutar la liquidación de la obra de parte de la ex gestión por miedo a asumir los errores de Perú Libro hizo a que el proyecto hasta hoy no sea cerrado.

El puente Comuneros es una historia ya conocida. Todavía sigue sin servir para el paso de vehículos. El hospital El Carmen es uno de los que mejor ha marchado durante la ex gestión pues avanzó a gran velocidad en el nuevo terreno en el sector de Chorrillos. Por último la carretera al Canipaco tampoco fue culminada debido a adicionales, ampliaciones de plazo y paralizaciones de la empresa contratistas.