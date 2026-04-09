A falta de dos días para las Elecciones Generales 2026, miles de ciudadanos acuden a las instalaciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en Huancayo, para realizar trámites o, en su mayoría, para recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI). Ante la alta demanda, la institución anunció la ampliación de horarios de atención este fin de semana, solo para el recojo de documentos.

Disposiciones

El jefe regional de la Reniec, en Junín, Enrique Fortun, informó que la atención en las oficinas de esta institución se incrementó en más del 100%, por esa razón se decidió la habilitación de más ventanillas.

“Al día estamos realizando más de mil atenciones, pasamos de tener habilitada 4 ventanillas a 9, ante la alta demanda”, manifestó el funcionario. Otras de las medidas que se viene implementando, en el marco de las Elecciones Generales 2026, donde tendremos que elegir al próximo presidente de la República, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino, es la ampliación en los horarios de atención.

“Para este jueves y viernes, el horario será desde las 7:45 a.m. hasta las 6:45 p.m. pero el día sábado atenderemos desde las 7:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. y el domingo desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. estos dos últimos días será solo para el recojo más no para trámites”, acotó Fortun.

En el caso de ciudadanos que no logren recoger el nuevo DNI pueden utilizar el vencido y en los jóvenes que recién cumplan la mayoría de edad, hasta el día de las elecciones, pueden hacer uso del documento color amarillo.

“Solo se hará uso del DNI aún si está vencido, no se puede presentar otro documento señalando que está en trámite”, finalizó el funcionario.

En cifras

A nivel de la región Junín, tenemos 1 074 449 electores divididos en las nueve provincias: en Huancayo se registran 470 022 votantes; en Satipo, 157 211; Chanchamayo, 139 765; Tarma, 76 584; Jauja, 74 262; en Chupaca, 55 297; en Concepción, 52 523; en Yauli, 30 204; y en Junín, 18 581 electores.

Con relación estado civil, según el último simulacro de cierre de padrón electoral ERM 2026, reporta que, del total de electores en Junín, 854 504 son solteros; 196 818 son casados; 15 626 se registran como viudos, y 7 501 son divorciados.

En cuanto a los grupos de edad en la región: 292 052 son ciudadanos jóvenes entre 18 a 29 años de edad; 228 713 con edades entre 30 y 39 años; 192 585 de 40 a 49 años; 147 840 con rangos de edad de 50 a 59 años; y 213 259 de 60 años a más.

Recordamos que los ciudadanos entre los 18 años y 69 años, están en la obligación de acudir a las urnas, de lo contrario pueden ser multados.