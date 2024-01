Por trabajos de mantenimiento preventivo Electrocentro anuncia interrupción de servicio en San Agustín de Cajas, Concepción, Manzanares y Huarisca, desde el 9 al 12 de enero. Conoce específicamente qué sectores serán los afectados.

El 9 de enero el distrito de San Agustín de Cajas no contará con servicio eléctrico desde las 6:00 am hasta las 9:30 am, específicamente el centro del distrito y sectores aledaños. El mismo día en Concepción de 7:00 am a 1:30 pm los las calles Jr. Augusto B. Leguía, Jr. Grau, Jr. Manco Cápac, Jr. Junín, Jr. Daniel Alcides Carrión, Jr. Atahualpa y sectores aledaños.

El corte de energía en el distrito de Manzanares será el 10 de enero desde las 7:00 am hasta las 12:30 pm en los sectores de Quipas, San Antonio y sectores aledaños. El 12 de enero el centro poblado de Huarisca desde las 6:00 am hasta la 1:30 pm en los sectores de Barrio Huarisca y sectores aledaños.