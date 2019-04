“En agosto inicia la bicapa para la vía Concepción-Comas- Satipo”

Síguenos en Facebook

El alcalde de la provincia de Concepción, Benjamín de la Cruz, fue el primero en mostrar su apoyo al reinicio del proyecto del aeródromo. Un problema que le hizo ganar un gran desprestigio al gobernador Vladimir Cerrón. Pero no fue la única acción del alcalde. Ya tiene presupuesto listo para el inicio de dos proyectos grandes y sobre ello y los 100 días de gestión conversamos en esta entrevista.

Concepción estuvo ausente de la agenda política los últimos 4 años. ¿Qué hizo para poner a trabajar de nuevo la comuna?

Se ha hecho toda la mejora con respecto a lo que es seguridad ciudadana. Ahora somos 21 serenos. Lo segundo, hemos tratado de arreglar los carros que han estado malogrados en lo que son servicio de residuos sólidos. Al menos ya nos hemos nivelado a la prestación del servicio. También ya se ha conseguido los proyectos de Trabaja Perú que son 9 cuadras y 8 cuadras por parte del Ministerio de Vivienda y construcción que está haciendo con una inversión de 5 millones 600 mil soles. En ese trabajo estamos estos primeros 100 días y lógicamente con el gobierno regional tratando las obras de envergadura para el Bicentenario.

También hay un asfaltado para apoyar el tema de aeródromo. El asfaltado principal que estamos viendo es para el aeródromo huanca en el distrito de Orcotuna y Sicaya que estamos apoyando. Hay una vía alterna que va hacia Chupaca y también hacia San José de Quero, esa vía alterna es la de Orcotuna-Manzanares-Chambará y el puente Angasmayo de aproximadamente de 17 kilómetros. Ya se ha conversado con el GRJ y le ha prestado atención. Otro proyecto que ya se ha exigido es la vía de Concepción-Comas-Satipo que se ha trabajo con el congresista Israel Lazo. Ya se han tenido varias reuniones. La última fue con el mismo jefe de Provías en Lima. En agosto está empezando el trabajo con una bicapa y luego de ello se hará una vía de dos carriles.

Hablando del aeródromo huanca, ustedes se pronunciaron a favor de que se continúe. ¿No se están comprando un problema ajeno?

La construcción no es competencia de la provincia; sin embargo, los aeródromos sí son competencia de los gobiernos regionales. En esa medida nosotros estamos apoyando. En realidad nunca hubo problemas, excepto en la gestión anterior que (Jauja) se opuso a todo trámite con respecto a lo que era el aeropuerto en aquel entonces. Usted sabe que en ese entonces ya se iba a dar el permiso para que se puedan hacer los estudios definitivos. Dentro de ello, nosotros hemos tenido una reunión de sesión de concejo donde los mismos regidores y también los alcaldes distritales de la provincia de Concepción exhortaron el reinicio del estudio de todo ello porque es una necesidad pública y económico para el desarrollo del Valle del Mantaro.

Esto también se podría entender como una presión del gobernador para que apoyen su proyecto.

En ningún momento hubo presión. Más bien nosotros hemos visto un poco de desidia del actual gobernador y le hemos dicho que de una vez porque el tiempo pasa rápido. Ya tienen los estudios de viento ahora faltan algunos estudios de suelo, etc. Porque la idea de esto es que en el futuro se vuelva un aeropuerto internacional. Es cierto que nosotros somos del partido y lógicamente tenemos trabajos enlazados que ya se han dado a conocer en campaña y no por ello nos vamos a ganar un lío. Porque en realidad no existe lío. El mismo alcalde de Jauja ya lo dijo, el que quiere tener su aeropuerto puede hacerlo.

La gestión regional anterior se fue diciendo que el Instituto de Enfermedades Neoplásicas estaba listo. ¿Por qué no funciona?

Esto lo está ejecutando el gobierno regional. Es posible que en julio ya se ponga en marcha. Estamos esperando ello pero en realidad faltaban muchas cosas. En este caso van a hacer la convocatoria del personal especializado, personal de limpieza, personal administrativo. Me parece que están programándolo para junio. Eso es muy bueno. No puede haberse inaugurado y esté cerrado. Incluso se trató de bajar de categoría pero la población se puso valiente.

¿Hay una nivel de coordinación con el gobierno regional para agilizar los proyectos o solo en el caso del aeropuerto?

Con el gobierno regional se habló para hacer el puente entre Mito y Concepción, el puente Huascar. Este puente, si se construye, se va a dar una unión directa con un tiempo de 5 minutos para poder pasar a ambos lugares. Pero ahora que no existe ese puente y tenemos que dar una vuelta por más de 40 minutos. Esa es una de las obras que estamos pidiendo. El otro es el desagüe pluvial que parte lo va a asumir el gobierno nacional y parte el gobierno regional. En eso estamos trabajando.