​En "Día de San Valentín" quema mototaxi de unos 10 mil soles y escapa 

Cuando la familia Véliz Meza despertó su mototaxi estaba quemada. Alguien había rociado combustible y le prendió fuego a la unidad que hace 15 días recién terminaron de pagar.

Los afectados sospechan que la mototaxi fue incendiada por la expareja de su hija Jeny, Alfredo Camarena, quien constantemente acosaría a la joven. “Él no más lo ha hecho por venganza, porque me estaba amenazando, yo no quiero volver con él. Hace un mes estamos separados”, comentó Jenny (26).

INDIGNADOS. La mañana del 15 de febrero, en la Asociación de vivienda Flavio Nieva en la provincia de Satipo, ocurrió el hecho. Al salir el alba, los agraviados encontraron que la unidad que les costó unos 10 mil soles solo quedaba fierros. Los vecinos lamentaron el hecho, mencionaron que no permitirán que éstos hechos se repitan y estarán atentos para atrapar al responsable.

Según la denuncia, Alfredo Camarena, habría quemado la unidad en del “Día de San Valentín”. En tanto, afligida, Vilma Véliz Meza, refirió que la unidad que usaban para trasladar productos y otros les costó cerca de 10 mil soles y ahora está inservible. La familia pedirá garantías. En tanto, el acusado dijo que era inocente y que lo están difamando.