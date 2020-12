A sólo 14 días de celebrar la Navidad, la venta de juguetes comienza a crecer y, con ella, se enciende la alerta ante productos tóxicos. La coordinadora regional del Programa de Juguetes y Útiles de Escritorio, Roxana Arce Cañari, indicó que la manipulación de juguetes sin autorización puede generar reacciones dermatológicas y gastrointestinales en los menores.

Asimismo, debido a la emergencia sanitaria por la covid-19, aseguró que cualquier complicación de salud puede propiciar que los niños sean más propensos al virus.

Por ello, remarcó que los padres deben verificar que el juguete cuente con rótulo de autorización sanitaria, que es el único indicador de salud que brinda garantía que el producto no es tóxico o dañino; en cuanto a características, el color no debe ser fuerte, no debe teñir ni emanar un olor fuerte.

“El alto nivel de plomo y otros químicos que contienen estos productos, generará una reacción a corto o largo plazo en los menores”, dijo.

Controlarán comercios

Por temporada navideña, se organizó la realización de operativos multisectoriales, con la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, Ministerio Público y Seguridad del Estado de la Policía, durante todo diciembre.

En su primera inspección, realizada en comercios del jirón Cajamarca, se incautó 200 kilos de juguetes sin rótulo sanitario que eran vendidos en cuatro tiendas.

“Todo lo incautado está valorizado en un promedio de 15 mil soles, los mismos que no pueden ser devueltos y procederán a ser destruidos en los próximos días. Los operativos continuarán en otros puntos de mayor concurrencia de la provincia para evitar que se comercialicen y generen peligro”, refirió el jefe de Seguridad del Estado Huancayo, capitán PNP Nolan Medina.