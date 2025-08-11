Los mensajes de auxilio llegaron a partir de las 8:45 de la mañana. “Ayúdenme, vengan por favor. Me violó” escribió por whatsapp la jovencita de 18 años a sus familiares que llegaron al centro de estética Bellaly. Al interior del establecimiento ubicado en las calles Santiago Norero y Santa Isabel, en el distrito de El tambo, en Huancayo, estaba la agraviada asustada y sollozando.

Según la denuncia que fue presentada en la comisaría del distrito de El Tambo, la joven “María”, habría sido ultrajada por su empleador Mario Tocas P. (53).

La denunciante relató a los policías que empezó a trabajar un poco más de un mes junto al barbero Mario Tocas y debía laborar el domingo de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. A las 8:40 aproximadamente cuando estaba trenzándose el cabello en el segundo piso, llegó el involucrado que la redujo para luego violentarla sexualmente.

La joven alcanzó a pedir ayuda, pero cuando sus parientes llegaron todo había sido consumado y el implicado se había esfumado. Según narró la víctima, el agresor al darse cuenta que pedía ayuda le dijo: “Hay que arreglar” y ante la negativa de la chica, huyó. Los familiares molestos pintaron “violador” en la puerta del local del estilista que participó en varios concursos y reinados de belleza.

“No vamos a permitir que ande libre. Los vecinos dicen que es la tercera vez que ese estilista es denunciado. Tiene su esposa y atacó a su empleada, y encima se escapa”, comentaron los parientes de la estudiante de educación, quienes piden castigo para el denunciado.

Policías de la Seincri realizan las diligencias para esclarecer esta grave denuncia que involucra al conocido barbero en Huancayo. Los agraviados mencionan que no descansarán hasta que el acusado sea detenido.