Lo que inició como una huelga indefinida de transportistas de carga, terminó en el caos y violencia dirigida hacia los conductores de motocicletas, mototaxis y auto colectivos. Esto se evidenció en las principales arterias y calles de la ciudad de Huancayo.

En el Caminito de Huancayo, vía de ingreso por la margen derecha a la ciudad Incontrastable se apostaron no solo transportistas , sino sus familiares, que arrojaron pintura amarilla a motociclistas y conductores de mototaxis. Ante el reclamo de estos, decenas de protestantes exigían que se unieran al paro indefinido.

Transportistas Arrojan Pintura A Unidades Menores

No entienden razones

En el centro de Huancayo, eran los autocolectivos el blanco de otro grupo de transportistas que al verlos circular los alcanzaban a las carreras y les desinflaban las llantas.

No fueron los únicos. Un taxista que señalaba haber salido a comprar medicamentos para su padre postrado en cama por el virus, también fue atacado por los manifestantes. “¿Cómo me van a hacer esto?, les estoy mostrando mis medicinas y me hacen esto, no es así. Estoy de acuerdo con el paro yo los apoyo, pero tengo que salir a comprar medicinas para mi padre”, señaló mostrando las medicinas.

Lo mismo pasó con algunas combis que buscaban rutas alternas para llegar a sus destinos. “No es posible lo que hacen, me han desinflado dos llantas, uno trabaja para poder llevar alimentos al hogar”, lamentó el conductor afectado. A medio día de hoy, las unidades de transporte urbano prefirieron no transitar al ser obligados a apoyar la medida de lucha indefinida.

Bombas lacrimógenas

Varios conatos de bronca con agentes de la Policía se registraron. Uno de ellos fue entre las calles Olaya y Cajamarca por donde se ingresa a los mercados ex Malteria, Raez Patiño y Mayorista; los agentes no dejaron ingresar a los manifestantes y cuando estos empezaron a correr dispararon dos bombas lacrimógenas, una de ellas impactó contra la pierna de un protestante.

Otro enfrentamiento se dio en Piura y Huancas cuando adolescentes empezaron a desinflar llantas de unidades vehiculares que hacían transporte de pasajeros y no de carga.