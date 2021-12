Un gran número de personas se reunieron para protestar en exteriores del Gobierno Regional de Junín y de la Municipalidad Provincial de Huancayo en contra de las vacunas y los carnets que ahora son obligatorios para ingresar a espacios cerrados.

Es preciso recordar que hace unos meses, cuando el carnet no era obligatorio, solo un grupo de al rededor de 5 personas protestaban y repartían volantes para “orientar” a los ciudadanos y pedirles que no se vacunen, ya que, creen que no necesariamente necesitan de vacunas para vivir porque tienen medicina convencional para tratarse.

Aseguran que respetan a las personas que quieren vacunarse y piden que ese respeto sea mutuo, es decir exigen que se anule la norma que obliga a presentar el carnet de vacunación. Además, piden a las autoridades que se informe a la población sobre lo que contiene estas vacunas contra la Covid-19.

Pese al avance de la ciencia hoy en día, se niegan a creer que en tan poco tiempo haya salido una vacuna capaz de hacerle frente a una enfermedad tan peligrosamente contagiosa y mortal para población vulnerable.