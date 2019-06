En Junín, pacientes le ganan batalla al síndrome Guillain-Barré 

Síguenos en Facebook

En Junín, la enfermedad de Guillain-Barré, ya llega hasta los 106 casos, según el último reporte del Ministerio de Salud.

Aunque somos la tercera región con mayor cantidad de casos, después de Lima y Piura, ayer empezaron a dar de alta a los pacientes que recuperaron la movilidad en manos y piernas.

En el hospital Carrión, fueron dados de alta los primeros 11 pacientes que padecieron del síndrome de Guillain Barré. Ellos dieron conmovedores testimonios.

“Ese día salí a las 7 de la mañana a trabajar y perdí fuerza en la mano izquierda, compré pastillas pensé que estaba adolorido porque había jugado fútbol, pero no calmó luego los dolores pasaron a mi pie derecho y luego todo mi cuerpo se paralizó, pensé que no iba a volver a caminar estaba tieso, pero han pasado días y ya me puedo parar, hoy me dan de alta y estoy feliz”, relató Willy Añasco Cárdenas.

No obstante, este muchacho que trabaja como cobrador de combi en la empresa de transportes Picaflor de Pucará, volverá al nosocomio, para seguir con la terapia de rehabilitación. Aquella noche Willy, recuerda que comió un arroz chaufa luego de trabajar y esto le provocó una intoxicación y posteriormente le sobrevivinieron los síntomas del Guillain-Barré.

VOLVERÁ A CASA. Por su parte Michael Villanueva Chávez (32) que labora como confeccionista, recuerda que el último jueves llegó a casa y las fuerzas se le iban del cuerpo. El viernes le dolían las piernas y caminaba con dificultad. Y cuando salió de su trabajo se cayó, sus compañeros lo levantaron, porque ya no tenía fuerzas. Ahora que ya concluyó su tratamiento con la inmunoglobulina, se siente mucho mejor, además invocó a las personas a no dejarse vencer por la enfermedad, porque la vida tiene que continuar. En el hospital Daniel Alcides Carrión, se reportaron 56 casos del síndrome de Guillain-Barré, 44 fueron confirmados, 12 sospechosos y 11 ya fueron dados de alta.

Además se habilitará un ambiente especial para que los pacientes sigan su terapia de rehabilitación.

MINSA. El Ministerio de Salud continúa con las labores de capacitación al personal de salud, que ahora se dedicará a las labores de rehabilitación de los pacientes que perdieron sus funciones motoras. Asimismo, se continúa con la dotación de los medicamentos necesarios para el control del síndrome de Guillain-Barré.

DISMINUYE. Menos pacientes, a diferencia de la semana pasada, donde los hospitales lucían repletos, ahora llegan menos casos.